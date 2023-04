All'industria aerea europea il net zero costerà 820 miliardi

(ANSA) - MILANO, 12 APR - All'industria aerea europea il raggiungimento dell'obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 costerà "significativi sforzi aggiuntivi" in termini di investimenti, quantificati in circa 820 miliardi di euro, per finanziare i quali sarà indispensabile il supporto pubblico. E' la conclusione a cui arriva uno studio di Seo Amsterdam Economics e del Royal Netherlands Aerospace Centre (Rnac), commissionato dalle associazioni di categoria dell'industria aerea del Vecchio Continente, dai vettori aerei ai gestori aeroportuali, a quelli del traffico aereo (A4E, Aci Europe, Asd, Canso, Era).

"I premi pagati per le nuove tecnologie aeree, la gestione del traffico aereo, i combustibili sostenibili ed le emissioni negative ammontano a 820 miliardi di euro lungo un periodo di 32 anni. La puntuale riuscita della decarbonizzazione richiede perciò un accesso sufficiente alla finanza e agli investimenti pubblici, che a sua volta dipendendo una legislazione di sostegno", si legge nello studio. (ANSA).