Al via primo impianto Italgas per biometano in rete

(ANSA) - CONSELVE, 12 APR - Italgas ha inaugurato a Conselve (Padova) il primo impianto di produzione di biometano alla propria rete. Si tratta anche del primo apparato nazionale di produzione del biogas in una distilleria che produce grappa. Si tratta della distilleria Bonollo di Conselve, (Padova), in cui, dopo un investimento di 2 milioni di euro più 500 mila per l'allacciamento, vengono prodotti 2,5 milioni all'anno di metri cubi, pari al consumo di 3mila famiglie. Attualmente la produzione italiana di biometano è pari a circa 500 milioni di metri cubi, con una potenziale produzione di 8 miliardi al 2030.

In Europa si producono oggi 5 miliardi, con un obiettivo di 35 fissati da RepowerUe al 2030. (ANSA).