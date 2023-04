Lo spread Btp-Bund a 186 punti base, salgono i rendimenti

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Spread Btp-Bund in lieve rialzo in avvio di contrattazioni. Il differenziale di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi sale di due punti base, a quota 186, mentre il rendimento del Btp avanza di 10 punti, al 4,12%, in un contesto di rialzi generalizzati per tutti i titoli dell'Eurozona. (ANSA).