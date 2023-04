Il gas conclude in rialzo: +1% a 43 euro al Megawattora

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Il prezzo del gas ha concluso in aumento una giornata passata lungamente sotto il livello della chiusura di venerdì: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il future sul metano con scadenza a maggio ha chiuso in rialzo dell'1% a 43,6 euro al Megawattora. (ANSA).