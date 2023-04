Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,03%)

(ANSA) - TOKYO, 11 APR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari negli Stati Uniti in attesa delle nuove indicazioni dall'inflazione Usa.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dell'1,03% a quota 27.918,78, con un guadagno di 285 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la fase di svalutazione sul dollaro a 133,40 e sull'euro poco sopra a un livello di 145.

