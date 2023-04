Borsa: Milano vivace con energia e auto, bene Saipem e Cnh

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Avvio di seduta vivace per Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee, con gli investitori che cercano di lasciarsi alle spalle i timori legati ai crac bancari. Il Ftse Mib avanza dello 0,89%, spinto da Cnh (+3%), Stellantis (+2,7%), Iveco (+2,2%) e Pirelli (+1,6%), con i titoli dell'automotive ben impostati in tutta Europa. Il rialzo del greggio spinge Saipem (+3,2%), Tenaris (+1,7%) e l'Eni (+1,2%). Positivi anche i bancari con Mps (+1,1%) e Unicredit (+0,8%), in luce Interpump (+1,8%) e Stm (+1,2%). Fuori dal Ftse Mib avanza la Lazio (+2,9%) dopo la vittoria con la Juventus (+1,1%). In fondo al Ftse Mib si collocano Moncler (-0,5%), Amplifon (-0,4%) e Inwit (-0,4%). Poco mossa Tim in attesa di sviluppi sula rete mentre Vivendi fa sentire il suo malcontento in vista dell'assemblea. (ANSA).