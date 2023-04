Borsa: Milano migliore in Europa con Saipem e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Spinta da diversi titoli industriali, la Borsa di Milano è stata la migliore in Europa alla riapertura dei mercati del Vecchio continente dopo la lunga pausa pasquale: l'indice Ftse Mib che ha concluso in rialzo dell'1,15% a 27.525 punti e l'Ftse All share in crescita dell'1,08% a quota 29.712.

Listini azionari europei comunque quasi tutti positivi: Parigi ha chiuso in aumento dello 0,8%, seguita da Londra in crescita dello 0,5%. Positiva dello 0,4% Amsterdam e dello 0,3% Francoforte, mentre Madrid ha segnato un calo finale dello 0,8% appesantita dal titolo Acciona che ha perso quattro punti percentuali.

Forte la tensione sui titoli di Stato continentali, con il rendimento del Btp a 10 anni salito di 14 'basis point' al 4,16% mentre lo spread tra il prodotto del Tesoro e i Bund tedeschi a 10 anni è rimasto piatto a 185,7 punti base. Prezzo del gas in aumento dell'1% a a 43,6 euro al Megawattora dopo una giornata passata lungamente sotto il livello della chiusura di venerdì.

Con il Bitcoin tornato sopra quota 30mila dollari per la prima volta dal giugno scorso, in Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è stato quello di Saipem salito del 3,3%, seguito da Stellanits cresciuto di tre punti percentuali. Piatte le banche e Tim (+0,6% a 0,31 euro), qualche vendita su Inwit e Terna, scese rispettivamente dello 0,7% e dello 0,9%.

Nel paniere a bassa capitalizzazione, bene ancora l'holding che ha 'sostituito' Mediaset (Mfe B +2,5%, Mfe A +2,2%), con Mps che è salita del 3,3% a 1,99 euro. (ANSA).