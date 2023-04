Bombardieri, 'governo non dà risposte per chi soffre'

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - Dal governo "non ci sono risposte per coloro che soffrono". Così ad Ancona il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri rispondendo ai cronisti a margine dell'Assemblea regionale del sindacato nelle Marche dal titolo "Diamo voce al Paese reale". "Lavoratori dipendenti, lavoratrici, pensionati, giovani che non riescono a trovare un posto di lavoro, persone che hanno perso tanto potere d'acquisto con il 10% d'inflazione, il governo non ha dato risposte e continua a non darle", ha aggiunto Bombardieri, annunciando "tre sabati in piazza per spiegare al Paese che c'è anche chi magari pensa che bisogna cambiare".

"Vedremo cosa ci sarà scritto nel Def - ha detto ancora il leader della Uil - ma quello che avevamo chiesto, un intervento sul cuneo fiscale, le defiscalizzazione degli aumenti contrattuali, non c'è e non ci sono risposte soprattutto rispetto ad alcuni temi che poniamo da molto tempo tra cui quello della sicurezza".

"Abbiamo fatto una riunione, - ha proseguito Bombardieri - le persone continuano a morire e non ci sono risposte, anzi si sta cercando si smontare l'istituto nazionale che faceva i controlli in giro sul territorio".

Niente risposte, secondo il sindacalista, anche sul fronte pensioni: "20mila donne sono rimaste bloccate con la modifica di opzione donna"; e "non ci sono risposte per i giovani, per i quali abbiamo chiesto una pensione di garanzia, non c'è risposta su una flessibilità in uscita per i lavori particolarmente gravosi".

"Non abbiamo dimenticato le tante promesse fatte in campagna elettorale. C'è tutta una serie di risposte che non arrivano che - ha concluso -, intanto, ci hanno spinto ad ascoltare la nostra gente, per capire se questo stato di sofferenza che loro affrontano, porta ad una mobilitazione: la risposta è sì e quindi saremo per tre sabati in piazza a spiegare a questo Paese che c'è anche chi magari pensa che bisogna cambiare". (ANSA).