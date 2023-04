Alecta caccia l'ad che ha perso 2 miliardi con le banche Usa

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Magnus Billing si dimetta da amministratore delegato di Alecta, il fondo pensione svedese che ha accumulato quasi 2 miliardi di dollari di perdite a seguito dei fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank, e del crollo in Borsa di First Republic Bank.

"Il board è arrivato alla conclusione che Alecta ha bisogno di una nuova leadership per implementare i cambiamenti necessari nell'asset management e per recuperare la fiducia", si legge nella nota in cui si annuncia che Billing lascia "con effetto immediato" il suo incarico.

La vice ceo Katarina Thorslund è stata nominata ceo e al contempo è stato avviato un processo per individuare il successore di Billing. (ANSA).