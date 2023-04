Al via stagione delle trimestrali Usa,nuovo test per Wall Street

Al via la stagione delle trimestrali delle grandi aziende americane, in quello che è un nuovo test per Wall Street. Gli analisti si attendono il secondo calo consentivo degli utili trimestrale da parte delle società quotate sullo S&P 500.

La previsione è di un calo del 6,8%, il maggiore dal secondo trimestre del 2020.

"Dal punto di vista dei risultati societari siamo già in recessione", afferma Eric Gordon, analista di Brown Advisory con il Wall Street Journal. L'attenzione è alta soprattutto per i risultati delle banche dopo le tensioni dell'ultimo mese. JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup renderanno noti i dati del primo trimestre il prossimo 14 aprile. Bank of America e Goldman Sachs sono attese all'appuntamento dei conti il 18 aprile, così come Netflix.

Amazon li rivelerà il 28 aprile, Apple il 4 maggio, Google e Meta il 26 aprile.