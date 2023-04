Via alla campagna sulla sicurezza stradale con Miss Italia - VIDEO

Via alla campagna sulla sicurezza stradale con protagonista Lavinia Abate, Miss Italia 2022, e patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. È la prima di una serie di iniziative di sensibilizzazione a cui ha lavorato il dicastero di Porta Pia: entro fine mese ci sarà anche una riunione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'educazione stradale nelle scuole, il tutto mentre gli uffici sono impegnati per costruire il nuovo codice della strada. Presto, sottolinea il Mit in una nota, ci saranno altre iniziative con altri vip, preziosi soprattutto per sensibilizzare i più giovani.

