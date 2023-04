Pnrr: Cgia,'spesa 4,5 volte superiore a quella dei fondi Ue'

(ANSA) - VENEZIA, 08 APR - L'Italia ha una storica difficoltà a spendere tutti i fondi che giungono dall'Europa, ma ora, con il Pnrr si troverà ad avere a disposizione una cifra superiore di 4,5 volte a quelle delle risorse messe a disposizione del nostro Paese da Bruxelles. Lo sottolinea un'analisi della Cgia di Mestre.

Parlando dei ritardi italiani, gli artigiani mestrini citano, ad esempio, i fondi di coesione: non sono pochi quelli riferiti al settennio 2014-2020 che, entro la fine di quest'anno l'Italia rischia di perdere, sebbene la spesa ipotetica annuale necessaria per mettere a terra tutte le risorse disponibili ammonti solo a 9 miliardi di euro.

Affrontando con lo stesso approccio anche il Pnrr, osserva la Cgia, tra il 2023 e il 2026 l'Italia dovrà spendere mediamente 42 miliardi di euro all'anno per poter realizzare tutti i progetti previsti dal piano. Una cifra, quest'ultima, 4,5 volte superiore alla precedente. Per gli autori dello studio "è evidente che raggiungere questo obbiettivo sarà quasi impossibile". (ANSA).