Superbonus, Credit Agricole riavvia l'acquisto dei crediti

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Crédit Agricole Italia annuncia il progressivo riavvio dell'acquisto di crediti fiscali legati al superbonus e agli altri bonus edilizi. "Grazie al lavoro svolto insieme a un gruppo di imprese partner, la banca - si legge in una nota - potrà ampliare progressivamente la propria capacità fiscale, dando ai clienti la possibilità di cedere nuovi crediti, offrendo un contributo fattuale al sostegno di aziende, artigiani e famiglie".

La filiale italiana del gruppo francese rivendica di essere stata "tra i primi player a operare in questo mercato" e di aver manifestato il proprio supporto alle imprese "utilizzando tutto il proprio plafond fiscale disponibile".

L'iniziativa vuole ribadire la "vicinanza" del Crédit Agricole alla clientela e contribuire "al rilancio economico" del Paese. "La riapertura vuole inoltre essere un segnale di fiducia nel futuro che si aggiunge a tutte le misure messe in campo per il miglioramento del patrimonio edilizio. Crédit Agricole Italia continua così a rivestire un ruolo fondamentale a supporto dell'economia reale come 'motore' della transizione economica e sociale verso un mondo più sostenibile", conclude la nota. (ANSA).