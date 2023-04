Sindacati bancari, 'in contratto aumenti, smart e 35 ore'

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Aumenti retributivi, riduzione dell'orario a 35 ore settimanali e norme ulteriori sul lavoro da remoto. Questi alcuni dei principali punti della piattaforma unitaria approvata oggi dai segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Susy Esposito, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto. La piattaforma verrà sottoposta, nelle prossime settimane, al vaglio delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.

In particolare si prevede un aumento di umento retributivo di 435 euro su base mensile per la figura di riferimento (con relativo adeguamento anche sulle altre voci economiche) e ripristino del calcolo pieno del trattamento di fine rapporto (Tfr).

Riduzione dell'orario di lavoro standard a 35 ore settimanali (oggi 37:30), quindi si chiedono 30 minuti giornalieri in meno (poi da adattare per i turni 4x9 e 6X6).

Richiesta anche di allargare l'area contrattuale per estendere il perimetro di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (in particolare, superamento comma 6 dell'art. 1) e introdurre dei limiti certi alle attività appaltabili/accessorie. Reintegra nel caso di licenziamenti ingiustificati (ex art. 18 statuto dei lavoratori). Si cheide poi di normare ulteriormente il lavoro da remoto per evitare abusi (telelavoro e smart working).

Estensione delle funzioni della "cabina di regia" per aggiornare il Ccnl in caso di innovazioni, ma anche per evitare deroghe e fughe in avanti da parte dei gruppi. Si cheide anche di "introdurre una serie di momenti di confronto con le organizzazioni sindacali per provare ad intervenire sull'organizzazione del lavoro ed incidere sulla situazione dei carichi di lavoro e la carenza degli organici. Maggiori tutele in materia di obblighi del personale e procedimenti disciplinari (anche con contrasto ad esempio dei codici di condotta unilaterali)". (ANSA).