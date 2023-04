Borsa: Asia positiva in attesa dei dati Usa sul lavoro

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Seduta a ranghi ridotti per le Borse asiatiche, con i listini di Hong Kong, Sydney e Singapore chiusi in occasione del Venerdì santo, al pari di quelli europei e di Wall Street. Ben intonate Tokyo (+0,2%), Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,9%) e Seul (+1,3%) che si sono accodate alla seduta positiva dei mercati americani ed europei di ieri.

I future su New York sono poco mossi in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, a cui gli investitori guarderanno con attenzione per capire se un suo indebolimento possa giustificare un ulteriore ammorbidimento della Fed nella stretta monetaria. Il tasso di disoccupazione è atteso stabile al 3,6%, i nuovi occupati nel settore non agricolo in calo dai 311 mila di febbraio a 230 mila mentre la crescita dei salari, in frenata dal 4,6 al 4,3%.

La fragilità dell'outlook economico - le previsioni quinquennali di crescita dell'Fmi sono le più basse degli ultimi trent'anni - e le incertezze legate alle crisi del sistema bancario hanno spinto gli investitori a dirottare liquidità sul mercato monetario: i fondi americani hanno raggiunto la consistenza record di 5.250 miliardi di dollari, dopo che in questa settimana sono affluiti altri 49,1 miliardi di dollari.

