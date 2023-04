Arriva il leasing e il noleggio a lungo termine per l'ebike

(ANSA) - ROMA, 07 APR - La bike economy gira sempre di più ed il numero degli operatori turistici che vogliono dotarsi di bici, magari elettriche, da mettere a disposizione della clientela anche. Banca Ifis lancia così la prima soluzione di noleggio e leasing dedicata alle biciclette elettriche per tutte le piccole e medie imprese dell'industria turistico-ricettiva interessate a dotarsi di una flotta e-bike.

"Vogliamo favorire la transizione sostenibile dell'economia attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati. Siamo quindi intervenuti su uno dei segmenti di mercato a maggior tasso di crescita nel campo della mobilità alternativa, costruendo una soluzione ad hoc per il mondo dell'ospitalità e del cicloturismo, settori chiave per la promozione e lo sviluppo dei territori. Oggi siamo in grado di fornire alle imprese operanti in questi settori tutta l'assistenza necessaria per dotarsi di flotte di e-bike, filiera italiana che risulta essere una delle più produttive a livello europeo" commenta Claudio Zirilli, responsabile Leasing e Rental di Banca Ifis.Il nuovo prodotto, realizzato in collaborazione con Ancma è disponibile sia in modalità noleggio sia in leasing finanziario con una durata tra i 12 e i 48 mesi, per poi decidere se riscattare il prodotto o se attivare un nuovo contratto.

Secondo l'ultimo Market Watch "L'Ecosistema della Bicicletta", di Banca Ifis, quasi un cicloturista su due sceglie l'e-bike per le sue vacanze e l'85% dei distributori italiani prevede che questa tipologia sarà il modello più richiesto nel prossimo biennio. (ANSA).