Tesoro, in asta il 12 aprile Btp per 2,27 miliardi

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il Tesoro metterà asta, il prossimo 12 aprile, Btp per massimi 9,5 miliardi di euro. In particolare andranno in asta Btp a 3 anni per un massimo di 3,25 miliardi di euro, Btp a 7 anni per massimi 3,75 miliardi, la 20esima tranche del Btp a 30 anni scadenza 2044 per massimi 1,25 miliardi e Btp a 30 anni scadenza 2037 per massimi 1,25 miliardi. (ANSA).