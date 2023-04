Poste, da oggi primi 5 uffici 'Polis' per i piccoli comuni

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Sono attivi da oggi in cinque uffici postali i servizi del ministero della Giustizia. Parte così la fase operativa del progetto Polis di Poste Italiane, per settemila uffici: offrirà ai cittadini dei Comuni con meno di 15 mila abitanti uno sportello unico della Pubblica Amministrazione all'interno degli uffici postali. I primi nei comuni di Candelo (Biella), Tolmezzo (Udine), Chiusa (Bolzano), Candiana (Padova), Alberobello (Bari). "L'attuazione del progetto conferma il ruolo dell'infrastruttura di Poste come motore di crescita economica e sociale del Paese e ribadisce la nostra missione di servizio", rileva l'a.d. Matteo Del Fante.

Entro aprile saranno 200 gli uffici postali Polis, numero che salirà a 1.500 alla fine del 2023 per arrivare ai 7mila uffici postali nei comuni più piccoli. Polis è la prima iniziativa presentata da un'azienda italiana ad aver ottenuto l'autorizzazione dalla Commissione Europea, che lo finanzierà per 800 milioni su un valore complessi di quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro. (ANSA).