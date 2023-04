Pasqua e ponti, tornano anche viaggi organizzati all'estero +23%

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Non solo tanti viaggi di Pasqua degli italiani nella propria nazione ma anche all'estero tramite le agenzie di viaggio opo il lungo stop indotto dalla pandemia. Per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%. Emerge dall'indagine realizzata da Cst Centro Studi Turistici di Firenze, l'Osservatorio sul Turismo Organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio.

Complessivamente, i viaggi di primavera passati almeno parzialmente per le agenzie - ad esempio per l'acquisto dei soli biglietti o servizi turistici - sono 4,5 milioni: oltre 2 milioni di viaggi organizzati almeno in parte in agenzia per Pasqua, di cui circa 553 mila con un pacchetto viaggio tutto compreso, mentre per i Ponti sarebbero circa 2,5 milioni i viaggi intrapresi grazie alle attività delle agenzie, di cui 675 mila con pacchetto completo. Gli italiani che si recheranno all'estero saranno circa 2,7 milioni: circa 1,2 milioni (di cui 444 mila con pacchetto completo) per Pasqua, e 1,5 milioni - di cui 543 mila con pacchetto - per i Ponti di primavera. (ANSA).