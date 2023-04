Musk, 14.000 miliardi per continuare con combustibili fossili

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - La completa conversione del mondo all'energia pulita richiederà investimenti per 10.000 miliardi di dollari. Un conto salato ma inferiore ai 14.000 miliardi che serviranno nei prossimi 20 anni per continuare ad affidarsi ai combustibili fossili. A fare i conti è Elon Musk nel Master Plan Part 3 di Tesla, che delinea la visione del miliardario per un mondo verde. (ANSA).