Mfe, titoli tranquilli in Piazza Affari, controllo blindato

(ANSA) - MILANO, 06 APR - MediaforEurope, l'holding alla quale fa capo Mediaset, ha aperto in ribasso in Piazza Affari: dopo gli acquisti nella giornata di ieri il titolo A scende dello 0,9%, mentre MfeB (quello con dieci diritti di voto) è in calo dell'1,2%.

Mfe, con sede legale in Olanda ma fiscale nei Paesi nei quali opera, ha un controllo 'blindato' da parte di Fininvest, che detiene il 47,9%. Il 25,4% è il flottante in Borsa, mentre Vivendi ha ancora il 4,5% diretto e il 18,7% tramite la fiduciaria Simon. Il 3,6% sono azioni proprie del gruppo.

I francesi, che come secondi soci vengono sempre guardati dal mercato in caso di cambiamenti forti, dopo cinque anni di battaglia con il Biscione hanno comunque firmato un accordo di progressiva uscita dall'azionariato, con segnali anche ultimamente distensivi come la cessione della quota di Mediaset Espana per la fusione in Mfe.

In rialzo di un modesto 0,5% sia Mondadori sia Mediolanum, i due gruppi diversamene legati a Fininvest (sulla società editoriale c'è un controllo diretto, mentre della banca l'holding del Biscione detiene il 30%) che vengono osservati dagli operatori anche in relazione allo stato di salute di Silvio Berlusconi. (ANSA).