Mfe: chiusura brillante in Piazza Affari, azioni B +3,66%

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Chiusura brillante per la galassia ex-Mediaset in Piazza Affari. Le azioni di tipo B hanno guadagnato il 3,66% a 0,68 euro, sui massimi da inizio marzo, e quelle di tipo A il 2,89% a 0,44 euro, sui massimi dall'agosto del 2022. Una tendenza già vista nella vigilia in concomitanza con il ricovero di Silvio Berlusconi, che ha riacceso le speculazioni sul titolo. Tuttavia, la holding MediaforEurope, che sta includendo oltre alle attività italiane del Biscione anche Mediaset Espana, ha un controllo 'blindato' da parte di Fininvest (famiglia Berlusconi), che detiene il 47,9%. Il 25,4% è il flottante in Borsa, mentre Vivendi ha ancora il 4,5% diretto e il 18,7% tramite la fiduciaria Simon. (ANSA).