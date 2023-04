Mfe: accelera in Borsa, +3% tra forti scambi

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Si conferma l''appeal' speculativo su MediaforEurope anche in relazione alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: il titolo MfeA in Piazza Affari sale del 3% netto a 0,45 euro, MfeB con dieci diritti di voto cresce del 3,8% a quota 0,68, eguagliando il massimo recente toccato a fine febbraio.

Su quest'ultimo titolo, sotto maggior osservazione per il suo forte carico di diritti di voto in assemblea, gli scambi sono prossimi ai quattro milioni di azioni, contro i 3,3 milioni della giornata di ieri e nettamente superiori alla media quotidiana. In realtà l'holding MediaforEurope, che sta includendo oltre alle attività italiane del Biscione anche Mediaset Espana, ha un controllo 'blindato' da parte di Fininvest, che detiene il 47,9%. Il 25,4% è il flottante in Borsa, mentre Vivendi ha ancora il 4,5% diretto e il 18,7% tramite la fiduciaria Simon.

