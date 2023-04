Lo spread Btp-Bund chiude a 184,3 punti, cedola sopra al 4%

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Ha chiuso in rialzo a 184,3 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 182 segnati in chiusura nella vigilia. E' tornato sopra al 4% il rendimento annuo italiano, con un progresso di 1,8 punti al 4,022%, contro gli 0,3 punti in più di quello tedesco al 2,179%. (ANSA).