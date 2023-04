Busia, soglie gare? Alcune sopra livello Ue e da rivedere

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - "Rivedere in sede parlamentare la soglia modificata per le gare pubbliche? Alcune soglie, lo abbiamo detto anche collaborativamente con il governo, dovrebbero e sarebbe bene fossero riviste: alcune superano il livello comunitario e dovrà essere fatto". Così il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia rispondendo ai cronisti a margine della firma di un doppio protocollo di collaborazione con la Regione: il primo per dare piena attuazione a misure per l'efficientamento del mercato pubblico secondo le previsioni dell'emanando Codice dei contratti pubblici e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione; l'altro per la "vigilanza collaborativa" per opere post-alluvione.

"Altre soglie - ha aggiunto Busia - rientrano nella decisione che il governo ha assunto e naturalmente il potere legislativo è del governo. Attendiamo di vedere quello che sarà, con lo spirito di collaborare. Comunque sia - ha concluso - l'elemento essenziale è creare competenza nelle amministrazioni nei piccoli Comuni, nelle Regioni, in tutte le istituzioni perché le gare siano fatta e in fretta". (ANSA).