Borsa: rialzo finale in Europa, New York debole, Milano +1,22%

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Borse europee in rialzo nel finale a differenza degli indici di New York. Milano guadagna l'1,22%, Londra l'1,01%, Madrid lo 0,67%, Francoforte lo 0,45% e Parigi lo 0,2%, mentre sia il Dow Jones (-0,32%) sia il Nasdaq (-0,2%) sono deboli. Si indebolisce il dollaro a 0,915 euro, mentre resta debole la sterlina 0,8 biglietti verdi. Risale a 184,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano (+0,8 punti al 4,01%) di nuovo sopra la soglia del 4%. Poco mosso il greggio (Wti -0,14% a 80,5 dollari al barile), debole il gas (-2,64% a 43,4 euro al MWh).

Acquisti sui bancari Barclays (+2,75%), Unicredit (+2,86%), Banco Bpm (+2,8%), Sabadell (+2,58%), Bnp (+2,55%), Intesa (+1,93%) e Bper (+1,8%), più cauta invece Mps (+0,94%). Le stime degli analisti di Ubs frenano il lusso con Richemont (-2,9%), Christian Dior (-2,5%), kering (-2,13%), e Moncler (-1,15%). In calo i produttori di semiconduttori Be (-1,47%), Asm (-1,05%) e Infineon (-0,9%) a differenza di Stm (+074%). Difficoltà per gli automobilistici Volvo (-1,84%) e Mercedes (-0,96%) ma tiene Stellantis (+0,55%). Positivi i petroliferi Shell (+1,93%), TotalEnergies (+1,05%) ed Eni (+0,85%), fiacca invece Bp (-0,07%). Sprint di Enel (+2,88%) su ipotesi di nuove cessioni, mentre la malattia di Silvio Berlusconi infiamma Mfe B (+3,51%) ed Mfe A (+3,16%) in Piazza Affari. (ANSA).