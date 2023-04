Borsa: Milano in rialzo è maglia rosa in Europa, giù le auto

(ANSA) - MILANO, 06 APR - La Borsa di Milano (+0,8%) prosegue la seduta in rialzo e indossa la maglia rosa tra i listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre sono in calo le auto. Lo spread tra Btp e Bund è in lieve rialzo a 184 punti, con il rendimento del decennale italiano che sfiora il 4%.

Nel listino principale sugli scudi Enel (+2,8%) e Leonardo (+2,6%), quest'ultima nel giorno dell'accordo con Siemens per la cybersicurezza dell'industria. Tra le banche si mettono in mostra Unicredit (+1,7%), Bper (+1,8%), Banco Bpm (+1,4%), Mps (+1,4%) e Intesa (+1%).

In positivo anche i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in calo. Avanza Eni (+0,8%), Saipem (+1,2%) e Tenaris (+0,5%). In controtendenza rispetto all'andamento del listino ci sono la moda con Moncler (-1,9%) e il comparto dell'auto con Cnh (-0,8%), Iveco (-0,4%) e Ferrari (-0,2%).

Acquisti su Stellantis (+0,5%). Poco mossa Tim (-0,03%), alle prese con le due offerte per la Rete. (ANSA).