Borsa: Milano allunga il passo con le banche

(ANSA) - MILANO, 06 APR - La Borsa di Milano (+0,7%) allunga il passo rispetto all'avvio. Piazza Affari è sostenuta dall'andamento delle banche e dell'energia. Poco mossa Tim (-0,03%), alle prese con le due proposte sulla Rete. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 183 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 4%.

Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Bper (+1,6%) e Unicredti (+1,4%). Avanzano anche Banco Bpm (+0,5%), Intesa (+0,4%) e Mps (+0,1%). Il prezzo del petrolio spinge il comparto dell'energia dove Eni e Saipem guadagnano lo 0,7% e Tenaris lo 0,3%. Positive le utility con Enel (+2,2%) e A2a (+0,9%).

Acquisti su Leonardo (+1,5%), nel giorno dell'accordo con Siemens per la cybersicurezza dell'industria. In luce Stm (+1,4%) e Pirelli (+0,8%). In controtendenza Cnh (-0,9%) e Moncler (-0,6%). (ANSA).