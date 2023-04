Borsa: Milano allunga il passo (+1,1%), sprint di Mfe ed Enel

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Allunga il passo Piazza Affari (Ftse Mib +1,1%), che si riporta in testa alla classifica delle borse europee. Scende sotto quota 184 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi (183,9 punti), con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,9 punti al 4,01%. Corrono Mfe B (+3,51%) ed Mfe A (+2,7%), già Mediaset, con la malattia del fondatore Silvio Berlusconi. In luce anche Enel (+3,14%), in vista di possibili nuove cessioni dopo quelle già effettuate in marzo in Romania e in Grecia.

Acquisti anche su Leonardo (+3%) dopo l'accordo con Siemens sulla sicurezza informatica e Terna (+2,04%). In ripresa i bancari Unicredit (+2,32%), Banco Bpm (+1,95%), Intesa (+1,71%) e Bper (+1,68%). Più cauta Mps (+0,55%).

Pochi i segni meno, limitati a Moncler (-1,99%), Cnh (-1,21%), Interpump (-1,17%), Diasorin (-0,94%), Iveco (-0,81%) e Saipem (-0,76%), mentre si muove in controtendenza Eni (+0,8%), nonostante il calo del greggio (Wti -0,3% a 80,4 dollari al barile). (ANSA).