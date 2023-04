Borsa: listini positivi in Europa dopo dati Usa, Milano +0,95%

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Si mantengono positivi i principali listini di borsa europei dopo i dati sull'occupazione Usa.

Milano (+0,95%) guida i rialzi seguita da Londra (+0,9%), Madrid (+0,72%), Francoforte (+0,38%) e Parigi (+0,27%). Negatitivi i futures sui listini americani in vista del discorso di Jim Bullard, presidente della Fed di Saint Louis, con voce in capitolo sui tassi.

Si stabilizza a 184,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti al 3,984%. Si rafforza il dollaro a 0,91 euro, 131,57 yen e 0,80 sterline, mentre sale marginalmente il greggio (Wti +0,19% a 80,77 dollari al barile) e scende con decisione il gas naturale (-2,78% a 43,34 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam.

In rialzo i bancari Barclays (+2,6%), Bnp (+2,19%), Bper (+1,8%), Unicredit (+1,75%), Banco Bpm (+1,42%) e Intesa (+1,34%). Poco mossa invece Mps (+0,13%). Segno meno per il comparto del lusso con kering (-1,86%), Richemont (-1,85%), Christian Dior (-1,64%) e Moncler (-1,71%). Difficoltà per i produttori di semiconduttori Be (-1,52%) ed Asm (-0,79%), a differenza di Stm (+0,92%). In campo automobilistico cedono Volvo (-1,84%) e Mercedes (-0,64%), mentre salgono i petroliferi Shell (+1,9%), TotalEnergies (+1,49%), Eni (+0,85%) e Bp (+0,51%). (ANSA).