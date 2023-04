Borsa: l'Europa prosegue positiva e guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sull'andamento della crescita economica e sulle prossime mosse delle banche centrali. C'è attesa per i dati sul mercato del lavoro in arrivo dagli Stati Uniti. Intanto i titoli di Stato segnano un nuovo calo e sul fronte valutario l'euro scende a 1,0899 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Avanzano Londra (+0,5%), Madrid e Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,3%). I principali listini europei sono sostenuti dalle utility (+1%), con il prezzo del gas che inverte la rotta rispetto all'avvio e cede il 2,3% a 43,5 euro al megawattora. In luce anche il comparto azionario dell'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 79,9 dollari al barile (-0,9%) e il Brent a 84,3 dollari (-0,8%). Andamento positivo per le banche e le assicurazioni (+0,8%) mentre i titoli di Stato segnalo un nuovo calo. Il rendimento del Btp a dieci anni scende sotto la soglia del 4% e il Bund tedesco cede 5 punti base al 2,13%.

Seduta in calo per l'oro che cede lo 0,3% ma resta sopra i 2.000 dollari l'oncia (2.015 dollari). Prosegue, invece, il rally dell'argento che guadagna lo 0,6% a 24,93 dollari l'oncia.

