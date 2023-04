Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Le Borse europee sono positive a metà seduta, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. L'attenzione degli investitori si concentra sui dati relativi al mercato del lavoro negli Stati Uniti. Sui mercati tiene banco il tema del rialzo dei tassi d'interesse e l'impatto sulla crescita economica, in modo particolare quella americana. Tranquilli i titoli di Stato con i rendimenti in lieve calo mentre l'euro è poco mosso a 1,0902 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Nel Vecchio continente si mette in mostra Milano (+0,9%). Si muovo in terreno positivo anche Londra (+0,6%), Madrid (+0,4%), Francoforte (+0,3%) e Parigi (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dalle utility (+1,2%), con il gas che scende dell'1,2% a 44 euro al megawattora. Acquisti anche per le banche e le assicurazioni (+1,2%) e l'energia (+0,9%), quest'ultima con il petrolio in calo. Il Wti scende a 80,3 dollari al barile (-0,3%) e il Brent a 84,8 dollari (-0,3%). Andamento negativo per le auto (-0,3%) e le Tlc (-0,1%).

Quotazioni in calo per l'oro dopo la fiammata della viglia.

Il metallo prezioso resta comunque sopra la soglia dei 2.000 dollari l'oncia (2.020 dollari). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund prosegue a 183 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,97%.

A Piazza Affari volano l'Enel (+3%) e Leonardo (+2,9%). Bene le banche con Unicredit (+1,7%), Bper (+1,6%), Banco Bpm (+1,4%), Intesa e Mps (+1,1%). In calo (-1,7%), Cnh (-0,8%) e Iveco (-0,6%). Scivola la Lazio (-6,6%), con l'inchiesta sulla compravendita di calciatori. (ANSA).