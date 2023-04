Borsa: l'Europa apre in moderato rialzo in attesa dei dati Usa

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Le Borse europee aprono in moderato rialzo con gli investitori che attendono i dati sul mercato del lavoro in arrivo dagli Stati Uniti. Sui mercati continua a tenere banco il tema del rialzo dei tassi d'interesse ed il suo impatto sulla crescita economica. Intanto l'oro prosegue le contrattazioni sopra la soglia dei 2.000 dollari l'oncia.

Avvio di seduta in rialzo per Londra (+0,26%), Parigi (+0,17%) e Francoforte (+0,06%). (ANSA).