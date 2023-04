Borsa: Europa in ordine sparso, frena Wall Street, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Si muovono in ordine sparso i listini di borsa europei sulla scia del calo degli indici Usa.

Londra guadagna lo 0,83%, Milano riduce il rialzo allo 0,7%, rallenta un po' Madrid (+0,6%), resiste poco sopra la parità Francoforte (+0,17%) e gira in calo Parigi (-0,05%). Sui mercati c'è attesa per l'intervento di Jim Bullard, presidente della Fed di Saint Louis, tra i fautori della stretta sui tassi, mentre domani sono previste le buste paga Usa, che consentiranno di valutare gli effetti dei tassi sull'economia Usa.

Stabile poco sopra i 184 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano (+0,9 punti al 3,995%), che sfiora la soglia del 4% sotto cui è sceso nella mattinata. Si rafforza il dollaro a 0,917 euro, 131,7 yen e 0,805 sterline, mentre inverte la rotta il greggio (Wti -0,65% a 80,1 dollari al barile) e frena ulteriormente il gas naturale (-3,48% a 43,03 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam.

Confermati i rialzi sui bancari Barclays (+2,3%), Bnp (+2,2%), Sabadell (+2,18%), Unicredit (+2%), Banco Bpm (+1,95%), Bper e Intesa (+1,5% entrambe) ed Mps (+0,63%). Soffre il comparto del lusso con Richemont (-3%), kering (-2,63%), Christian Dior (-2,3%) e Moncler (-2,15%) dopo le stime degli analisti di Ubs sul settore. Segno meno per i produttori di semiconduttori Be (-2,39%), Asm (-1,74%) e ams-Osram (-1,53%) a differenza di Stm (+074%). Nel settore dell'auto cedono Volvo (-1,84%) e Mercedes (-1,32%) e tiene Stellantis (+0,32%).

Positivi i petroliferi Shell (+1,6%), TotalEnergies (+1%) ed Eni (+0,79%), fiacca invece Bp (-0,02%). (ANSA).