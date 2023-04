Sindacato metalmeccanici Germania chiede settimana di 4 giorni

La federazione sindacale tedesca dei metalmeccanici Ig Metall chiederà la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a quattro giorni, con piena compensazione salariale.

"Vogliamo ottenere un reale sollievo per i lavoratori senza che questi guadagnino di meno" ha detto il capo negoziatore dell'Ig Metall per il settore siderurgico in Nordreno-Vestfalia, Knut Giesler. Il capo di Ig Metall nazionale, Jörg Hofmann, ha aggiunto che la richiesta non è limitata all'industria siderurgica, perché ha un impatto fondamentale al di là dell'acciaio. Hofmann ha ricordato che nell'industria siderurgica si è combattuto per le 35 ore settimanali e il settore "è stato spesso pioniere di accordi collettivi progressisti, anche in materia di orario di lavoro".

Come riporta Tagesschau, le contrattazioni collettive per l'industria siderurgica inizieranno nei prossimi mesi per l'area della Germania nord-occidentale ed eventuali accordi vengono spesso considerati modelli per il resto del paese. Se i datori di lavoro accetteranno la richiesta di IG Metall, secondo Giesler ci sarebbero comunque tempi di introduzione lunghi e il passaggio potrebbe richiedere diversi anni.