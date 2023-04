Permessi per disabili a più familiari, l'Inps dà istruzioni

I permessi previsti dalle legge 104/92 per i lavoratori dipendenti che assistono familiari disabili potranno essere chiesti da più persone per la stessa persona fermo rimanendo il limite dei tre giorni al mese.

Lo precisa l'Inps in una circolare sul decreto del 30 giugno scorso che ha introdotto diverse novità sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza in attuazione di una Direttiva europea.

L'Inps chiarisce anche le nuove regole per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale che non comporta più la riduzione di ferie, riposi e tredicesima ma solo degli emolumenti accessori "connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva" che potrà comunque prevede solo un trattamento di miglior favore.