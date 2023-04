L'oro torna sopra i 2.000 dollari l'oncia

L'oro torna a volare mentre i mercati si mostrano nervosi a causa dell'incertezza sulle decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione fuori controllo. In questo contesto gli investitori scelgono i beni rifugio per eccellenza per mettere al riparo i loro patrimoni.

Il rally dell'oro, iniziato già nelle settimane scorse con le tensioni del settore bancario, ha portato le quotazioni ad un massimo di giornata a 2.031 dollari l'oncia (+0,4%), superando il massimo registrato ad agosto 2020. Un segnale, secondo gli analisti, che dimostra come i trader stanno valutando "l'andamento dei tassi d'interesse, in particolare quelli statunitensi".

Tra le quotazioni dei metalli spicca anche il rialzo dell'argento che ha raggiunto i 24,91 dollari l'oncia, dopo aver toccato il massimo a 25,13 dollari.