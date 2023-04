Landini, 'mobilitazione per cambiare le scelte del governo'

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Diamo il via a questa mobilitazione perché non ci piacciono le scelte che finora ha fatto il governo. Vogliamo cambiare i contenuti e anche il metodo, perché il mondo del lavoro va coinvolto prima di decidere" con il confronto. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ad Agorà su Rai3, parlando della mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil che parte con una campagna di assemblee e tre manifestazioni - a Bologna il 6 maggio, a Milano il 13 maggio e a Napoli il 20 maggio - coinvolgendo tutte le regioni: "Se ciò non sarà sufficiente, abbiamo intenzione di andare avanti perché è il momento di ottenere risultati".

Al centro della mobilitazione, spiega, "il superamento del lavoro precario, una seria riforma fiscale e una riforma delle pensioni degna di questo nome. Bisogna aumentare i salari, rinnovare i contratti, ridurre la tassazione sui lavoratori dipendenti e i pensionati che pagano il 94% dell'Irpef, rilanciare la sanità pubblica e le politiche industriali perché per creare lavoro bisogna fare investimenti e usare le risorse europee". (ANSA).