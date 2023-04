Le vendite a febbraio -0,1% in valore e -0,9% in volume

A febbraio 2023, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio risultano in diminuzione sia in valore sia in volume. Lo indica l'Istat diffondendo i dati sul commercio al dettaglio: in particolare, si stima un -0,1% in valore e -0,9% in volume. Sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari (-0,3% in valore e -1,8% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari registrano un lieve aumento in valore (+0,1%) e una flessione in volume (-0,3%).

Su base annua le vendite al dettaglio aumentano del 5,8% in valore e calano in volume del 3,5%. Si registra un andamento analogo sia per le vendite dei beni alimentari (+7,9% in valore e -4,9% in volume), sia per i beni non alimentari (+4,2% in valore e -2,3% in volume).

Ma, evidenzia ancora l'Istat, "a livello merceologico, il calo congiunturale di febbraio riguarda, per la prima volta dopo cinque mesi, anche il valore dei beni alimentari". Ad agosto 2022 si era registrato lo stesso calo mensile pari allo 0,3%.