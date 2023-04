Fitto, 'sul Pnrr nessuna difficoltà nel governo'

Sul Pnrr nel governo e nella maggioranza "si procede benissimo, senza alcuna difficoltà. Sento cose che non esistono". Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, rispondendo - a margine di un convegno alla Luiss - sui rapporti con la Lega e sulle diverse visioni emerse in questi giorni.

Sulla data possibile di un suo intervento alle Camere, Fitto ha detto che "stabilirà il Parlamento quando andrò a riferire".



Il ministro ha quindi ribadito la necessità di valutare Pnrr e politiche di coesione in modo complessivo e di spostare eventualmente i progetti dell'uno sulle altre. "Dove ci sono elementi di criticità bisogna ragionare serenamente", puntando ad una "collocazione dei progetti in programmi dove non rischiano di perdere il finanziamento", ha sottolineato. "Si tratta di prendere atto di cosa è possibile e cosa è impossibile fare", ha spiegato.