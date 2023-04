Trattative in fase finale per l'acquisto da parte di Versalis - società chimica di Eni - di Novamont, leader nel settore della chimica da fonti rinnovabili.

Versalis, azionista di Novamont per una quota del 36%, e Mater-Bi, società controllata da Investitori Associati II e NB Renaissance, socio con il restante 64%, comunicano di essere nella fase finale delle trattative in esclusiva per l'acquisto da parte Versalis dell'intero pacchetto azionario Novamont.