Borsa: ranghi ridotti in Asia, effetto tassi, Tokyo -1,68%

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico, dove si temono nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali dopo il rialzo oltre le stime in Nuova Zelanda.

Tokyo ha ceduto l'1,68%, Shanghai ha guadagnato lo 0,49%, Seul lo 0,59% e Sidney lo 0,02%. Chiuse per festività Hong Kong e Taiwan, ancora aperte Mumbai (+0,66%) e Singapore (+0,36%).Negativi i futures sull'Europa, positivi invece quelli sui listini Usa in attesa degli indici Pmi in Francia, Germania e nell'Ue e delle vendite al dettaglio italiane, oltre a numerosi dati Usa. Oltre le stime gli ordini di fabbrica in Germania e la produzione industriale in Francia in febbraio.

Sulla piazza di Tokyo il rialzo dello yen sul dollaro ha pesato sui titoli dei grandi esportatori, da Toyota (-2,45% e Honda (-2,23%) a Mitsubishi (-2,99%) e Sony (-1,71%). (ANSA).