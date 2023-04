Borsa: Milano rallenta (-0,45%), contrastate Snam e De Nora

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Rallenta Piazza Affari (Ftse Mib -0,45%) insieme alle altre borse europee con i futures Usa in calo. Si mantiene sopra quota 186 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,2 punti al 4,13%, contro i 3,5 punti in più di quello tedesco al 2,2,7%. Contrastate Snam (+2,3%) e De Nora (-4,17%) dopo la cessione di quote di quest'ultima a un prezzo inferiore rispetto al quello del listino. Bene anche Terna (+2,03%), Italgas (+1,58%), Ferrari (+1,45%), Diasorin (+0,91%), Tim (+0,78%) e campari (+0,75%). Rallenta Eni (+0,45%) insieme al greggio, che riduce il rialzo (Wti +0,1% a 80,78 dollari al barile) in vista delle scorte settimanali Usa.

Deboli le banche da Unicredit (-1,4%) a Intesa (-1,33%), da Bper (-1,25%) a Banco Bpm (-1,05%) ed Mps (-1%). Dimezza il calo Olidata (-4%), oggetto di prese di beneficio al suo terzo giorno in borsa. (ANSA).