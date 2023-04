Borsa: Milano piatta (+0,06%), corrono Leonardo e Tim, sale Eni

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Si conferma piazza Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib che gira in positivo rispetto al valore dell'apertura e guadagna lo 0,06% a 27.043 punti. In rialzo a 187,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,1 punti al 4,14%. In luce Leonardo (+2,1%), Tim (+2%) in attesa di novità sulle offerte per la rete fissa, Ferrari (+0,97%) ed Eni (+0,92%), con il greggio in ulteriore rialzo sopra gli 81,8 dollari al barile (Wti) e sopra gli 85,4 (Brent). Acquisti anche su A2a e Nexi (+0,75% entrambe), Moncler (+0,72%) e Italgas (+0,61%). In ordine sparso le banche, con Montepaschi (+0,44%) e Bper (+0,3%) positive, Intesa (-0,02%) fiacca, Banco Bpm (-0,2%) e Unicredit (-0,6%) deboli. Si muove poco Stellantis (+0,05%), frenano invece Prysmian (-1,62%), Stm (-1,69%) e Pirelli (-1,36%). Scivolone di Olidata (-8,48%), oggetto di prese di beneficio al suo terzo giorno in borsa ( -8,48%). Pesante De Nora (-4,39%9 dopo la cessione di quote da parte di Snam e di Federico de Nora ad un prezzo unitario inferiore rispetto a quello di borsa. (ANSA).