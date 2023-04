Borsa: Milano fiacca (-0,2%), corre Snam, giù Olidata e Iveco

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Si conferma fiacca Piazza Affari (Ftse Mib -0,2%) al traguardo di metà seduta con i futures Usa in rosso e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in ribasso a 184,5 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 0,8 punti al 4,09%. Prosegue la corsa di Snam (+2,7%) che ha ceduto a investitori istituzionali una quota di De Nora (-4,6%) a un prezzo inferiore rispetto al quello del listino. Seguono Italgas (+2,28%), Terna (+2,21%), Hera (+1,54%), A2a (+1,49%) ed Enel (+1,24%).

Prese di beneficio su Olidata (-9,38%) al terzo giorni di scambi ripresi in Piazza Affari, mentre Iveco (-3,16%) arretra insieme ai rivali europei Volvo e Daimler. Il socio cinese Geely si è detto pronto a valutare tutte le ipotesi su Stoccolma dopo aver già ceduto quote nel produttore di camion tedeschi lo scorso mese di marzo. Pesa Stm (-2,95%) insieme ai rivali europei, mentre Pirelli (-2,81%), si adegua all'andamento degli automobilistici europei. Contrastate invece Stellantis (-1,52%) e Ferrari (+1,61%). Acquisti su Moncler (+0,97%), Tim (+0,85%) ed Eni (+0,6%) con il greggio invariato (Wti a 80,7 dollari e Brent a 84,93 dollari al barile) in vista delle scorte settimanali Usa.

Deboli i bancari Mps (-1,53%), Unicredit (-1,5%), Intesa (-1,3%) e Banco Bpm (-0,99%). Immobile Bper. (ANSA).