Borsa: l'Europa prosegue incerta dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Le Borse europee proseguono incerte dopo l'avvio negativo di Wall Street. Sui mercati continua a tenere banco il tema del rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione, alla luce anche dei dati macroeconomici che arrivano dagli Stati Uniti. Continua la corsa dell'oro che prosegue sopra la quota dei 2.000 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0942 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In flessione Parigi (-0,3%) e Francoforte (-0,5%) e Milano (-0,4%). In positivo Londra (+0,5%) e Madrid (+0,6%). I principali listini listini europei sono sostenuti dalle utility (+1,5%), con il prezzo del gas che scende a 45,50 euro al megawattora. Positiva anche l'energia (+0,6%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 80,4 dollari al barile e il Brent a 84,6 dollari. In flessione le banche (-0,5%) e il comparto tecnologico (-1,3%).

A Piazza Affari in calo le banche con Intesa (-1,1%), Unicredit (-0,7%), Mps (-0,6%) e Banco Bpm (-0,5%). Vendite anche per Iveco (-3,9%) e Stm (-3,2%). Positiva Tim (+0,5%), alle prese con le offerte della Rete. (ANSA).