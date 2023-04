Borsa: l'Europa chiude in calo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Le Borse europee chiudono la seduta in calo. Sui mercati tiene banco il tema del rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione ed i timori di un impatto negativo sulla crescita economica. In questo contesto prosegue la corsa dell'oro con le quotazioni che tornano sopra i 2.000 dollari l'oncia. Poco mosso l'euro a 1,0923 sul dollaro mentre sono in calo i rendimenti dei titoli di Stato.

In flessione Francoforte (-0,53%) e Parigi (-0,39%) mentre è positiva Londra (+0,37%). (ANSA).