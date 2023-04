Borsa: indici contrastati in Europa, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Borse europee contrastate, con Madrid e Londra (+0,24% entrambe) positive, mentre cedono Milano (-0,4%), Francoforte (-0,35%) e Parigi (-0,23%). Girano in calo i futures Usa. Dopo gli ordini di fabbrica in Germania e la produzione industriale in Francia al di sopra delle stime si segnala un rallentamento della produzione in Spagna (-0,4%), dove però l'indice Pmi sale a 59,4 punti. In rialzo anche gli analoghi indici in Italia, Francia e Germania e nell'Ue. Attesi in Usa i dati sui mutui, la variazione dell'occupazione non agricola, il saldo della bilancia commerciale, gli indici Pmi e Ism e le scorte settimanali di greggio.

In rialzo il greggio (Wti +0,5% a 81,08 dollari al barile, Brent +0,52% a 85,4 dollari al barile), mentre cala il gas (-0,17% a 46,49 euro al MWh). Stabile l'euro a 1,09 dollari, mentre si indebolisce la sterlina a 1,248 dollari.

Pesante il comparto industriale con il produttore di camion Volvo (-8,94%), Saint Gobain (-3,61%), Abb (-2,49%) e Siemens (-2,28%). In campo automobilistico segno meno per Continental (-2,69%), Pirelli (-2,43%), Volvo (-1,76%), Renault (-1,55%) e Stellantis (-0,75%), mentre si conferma brillante Ferrari (+1,7%). In rosso anche i produttori di semiconduttori Nordic (-3,09%), Stm (-2,52%) e Infineon (-1,49%), mentre salgono i petroliferi TotalEnergies (+0,83%), Bp (+0,57%), Eni (+0,42%) e Shell (+0,2%). Positive anche le utility Iberdrola (+2,01%), Terna (+1,9%), Snam (+1,8%) e Italgas (+1,32%), più cauta invece Enel (+0,52%). Soffrono i bancari Santander (-1,71%), Unicredit (-1,55%), Intesa (-1,4%), Bper (-1,33%), Banco Bpm (-1,13%) e Bnp (-1,01%). Più cauta Mps (-0,65%). (ANSA).