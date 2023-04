Borsa: Europa senza direzione, futures negativi, Milano -0,35%

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Si muovono a due velocità le principali borse europee con Madrid (+0,58%) e Londra (+0,43%) in territorio positivo e Milano (-0,35%), Francoforte (-0,3%) e Parigi (-0,2%) in calo, così come i futures Usa. In assenza di una direzione ben precisa gli investitori puntano sull'oro (+2,03% a 2.022 dollari l'oncia ), di nuovo sopra i 2mila dollari all'oncia e sui massimi dal marzo del 2022. Corre anche l'argento sopra i 25 dollari l'oncia per la prima volta dall'aprile del 2022. Sopra le stime gli ordini di fabbrica in Germania e la produzione industriale in Francia, in crescita gli indici Pmi nell'Ue. Attesi in Usa i dati sui mutui, sull'occupazione, il saldo della bilancia commerciale, gli indici Pmi e Ism e le scorte settimanali di greggio, previste in calo di 2,32 miliardi di barili.

Il clima d'incertezza pesa sull'industria. Scivola il produttore di camion Volvo (-9,1%), il cui socio cinese Geely è pronto a valutare "tutte le opzioni" dopo aver ceduto una quota del 6,3% nel rivale Daimler Truck (-3,29%) lo scorso marzo.

Frena anche Iveco (-3,3%). Segno meno per Saint Gobain (-4,65%), Abb (-1,74%) e Siemens (-1,61%). Deboli anche gli automobilistici Volvo (-4,78%), Continental (-3,9%), Renault (-3,5%), Pirelli (-2,66%), e Stellantis (-1,27%), mentre corre Ferrari (+1,8%).

In rosso anche i produttori di semiconduttori Nordic (-3,65%), ams-Osram (-3,12%) ed Stm (-2,9%). Positivi i petroliferi Bp (+1,21%), Eni (+0,44%), TotalEnergies (+0,35%) e Shell (+0,25%). In rialzo tra le utility Snam (+2,45%), dopo la cessione di quote in De Nora (-4,55%). Bene anche Italgas e Terna (+2,11% entrambe), Iberdrola (+1,97%), A2a (+1,66%) ed Enel (+1,06%). Soffrono i bancari Commerzbank (-1,78%), Sabadell (-1,65%) ed Mps (-1,22%). Più cauti Unicredit (-0,98%), Intesa (-0,84%) e banco Bpm (-0,47%), gira al rialzo invece Bper (+0,34%). (ANSA).