Autostrade, a Pasqua in viaggio 15 milioni di italiani

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Nel Ponte di Pasqua si metteranno in viaggio 15 milioni di automobilisti: lo ha detto oggi in una intervista a "Non stop news" di Rtl 102.5 l'amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, sottolineando che oggi nell'Area Casilina Est, sarà aperto al pubblico un Safety Point, punto di ascolto per gli automobilisti e di contatto con la Polizia di Stato.

"Durante questo ponte di Pasqua - ha detto - saranno in viaggio 15 milioni di automobilisti. Il Safety rappresenta un punto di contatto con la Polizia di Stato. Ne lanceremo altri tre prima dell'estate. Abbiamo bisogno di costruire un dialogo con la Polizia di Stato per aumentare la nostra sicurezza e la cultura del viaggio. Più del 60% di incidenti mortali sono causati da distrazioni al volante o comportamenti che non rispettano le regole stradali".

Tomasi ha fatto sapere che in questo ponte di Pasqua saranno rimossi quasi tutti i 300 cantieri sulla rete Aspi compresi i 40 ad alto impatto sul traffico.

"Stiamo lavorando molto - ha detto - sulla tecnologia. Oggi abbiamo sistemi in sperimentazione che ci permettono di fare una previsione sul traffico. Stiamo sviluppando sistemi di dialogo tra infrastruttura e veicolo. A giugno la prima sperimentazione con guida autonoma, senza pilota a bordo, su un tratto sperimentale del tratto Bologna - Firenze". (ANSA).